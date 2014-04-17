В Moody's рассказали, как замедление роста экономики РФ повлияет на банки

Замедление темпов роста экономики России в 2014 году может негативно повлиять на качество активов и показатели прибыльности российских банков, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, пишет "Прайм".

Агентство отмечает, что по его прогнозам ВВП России сократится примерно на 1% в текущем году; волатильность на финансовых рынках лишь ухудшит ситуацию замедления роста, берущую начало в 2011 году. Поэтому Moody's сохраняет негативный прогноз по российской банковской системе.

Эксперты Moody's считают, что рост кредитования в России в 2014 году также замедлится - до 10% в номинальном выражении против 17% в 2013 году и 20-30% в 2011-2012 годах. Отмечается, что наиболее подвержены негативным последствиям ухудшения экономического положения сектора потребительского кредитования и кредитования малого и среднего бизнеса.

"При этом Moody's ожидает, что уменьшение прибыли компаний, замедлившийся рост доходов населения и повышенные ставки по некоторым кредитам будет способствовать ухудшению качества активов во всех сегментах кредитования", - добавляется в релизе.

В свою очередь рост резервов на потери по кредитам и давление на чистые процентные доходы приведет к падению прибыльности банков. В то же время Moody's не ожидает дальнейшего сокращения буферного капитала, хотя и отмечает, что запасы капитала уменьшились в последние годы.

Главной задачей для российских банков аналитики агентства называют приспособление к новой ситуации в экономике - с низкими темпами роста и снизившейся прибылью, высоким уровнем кредитного риска и усилившейся конкуренцией за кредитоспособных клиентов. Такая обстановка будет благоприятна для крупных государственных банков и создаст условия для дальнейшей консолидации банков.

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