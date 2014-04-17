MasterCard покупает бонусный сервис Pinpoint

Платежная система MasterCard согласилась купить компанию Pinpoint Pty., предоставляющую различные бонусные сервисы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Условия транзакции, которую должны закрыть во втором квартале 2014 года, не раскрываются.

Основанная в 1984 году Pinpoint базируется в Австралии. Она специализируется на бонусных программах для финансовых институтов и коммерсантов в таких странах, как Китай, Индия и Япония. В общей сложности у компании более 35 млн клиентов.

Читайте такжеVisa и MasterCard из-за санкций США перестали обслуживать банк партнера ПутинаВ MasterCard пообещали помочь Pinpoint завоевать новых клиентов и сохранить ее нынешнюю клиентскую базу. MasterCard также надеется предложить более эффективные программы своим клиентам и держателям карт.