Доллар вырос до 11,60 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 11,2000/11,6000.

Как сообщает "ИнтерБизнесКонсалтинг", цены на российскую валюту снизились – 0,3115/0,3226. Котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,5010/16,0570.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,3839/41 (среду - 1,3819/21).

Как сообщал УНИАН, в среду, 16 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,7000/12,0500, к 12:00 цены упали до 11,2000/11,4000. К закрытию торгов ценовые уровни остались на тех же значениях 11,2000/11,4000.

Национальный банк Украины вчера повысил официальный курс гривни к доллару. На 16 апреля курс установили на отметке 1139.6110 грн за 100 долларов (на 15 апреля - 1238.5561 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1573.0051 грн за 100 евро (на 15 апреля - 1712.5515 грн за 100 евро).