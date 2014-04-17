В России подсчитали, что товарооборот с Украиной упал почти на 20%

Товарооборот между Россией и Украиной с начала года снизился почти на 20%, сообщил сегодня ИТАР-ТАСС первый замруководителя Федеральной таможенной службы РФ Владимир Малинин.

"Товарооборот падает, но российская сторона не делает из этого проблемы. Наша основная задача - это работа в штатном режиме", - сказал Малинин.

Он добавил, что снижение наблюдается по поставкам плодоовощной продукции, продукции приборостроения и стройматериалов.

Также Малинин уточнил, что никаких критических ситуаций на российско-украинской границе нет.

По его мнению, численность работников таможен в Крыму и Севастополе, где в настоящий момент работает 496 человек, не должна быть уменьшена. Формирование численности таможен Крыма и Севастополя находится на согласовании в Минфине РФ и "этот процесс идет довольно тяжело". Вместе с тем, "эта численность минимально необходима, чтобы продолжить полноценную работу", убежден он.

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Как сообщал УНИАН, 7 апреля Роспотребнадзор запретил ввоз на территорию РФ молочной продукции украинских предприятий «Рось» филиал «Ахтырский сыркомбинат», «Пирятинский сыркомбинат», «Гадячсыр», «Золотошский маслодельный комбинат» и «Техмолпром» в связи с несоответствием «Техническому регламенту на молоко и молочную продукцию».

