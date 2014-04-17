Банкиры ожидают укрепления курса гривни в ближайшее время - глава ПриватБанка

В ближайшее время банкиры ожидают укрепления курса гривни по отношению к доллару и евро благодаря поддержке МВФ, Всемирного банка, Еврокомисии и других международных организаций, а также благодаря активным действиям, предпринятым Национальным банком.

Об этом сообщил председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет. По его словам, выполнение основных требований МВФ для получения многомиллиардной финансовой поддержки обеспечит приток валюты на внутренний рынок и откроет путь к дальнейшим экономическим реформам.

Кроме того, банкиры отмечают, что важным фактором для укрепления гривни также являются решительные действия НБУ по выдавливанию с рынка банков, которые занимались “серыми” операциями по отмыванию денег. Устранение спекулятивной нагрузки и борьба с конвертационными центрами благоприятно скажутся на экономике страны.

Читайте такжеДоллар вырос до 11,60 гривень

“Несмотря на жесткий прессинг по отношению к руководству Нацбанка со стороны представителей так называемых “помоек”, банков, занимавшихся не обслуживанием клиентов, а обналичиванием и конвертацией теневых капиталов, квалифицированные действия регулятора на рынке позволили заложить фундамент для здорового роста экономики, - отметил руководитель крупнейшего украинского банка. - Активная позиция по отношению к спекулянтам создает предпосылки для укрепления курса гривни не административными, а рыночными методами”.

По мнению Александра Дубилета, переход на рыночные механизмы определения валютного курса в Украине уже дает свои позитивные результаты. В результате прекращения административного давления на рынок многие предприятия-экспортеры смогли восстановить производство и поставки на внешние рынки и уже начали заводить валюту в Украину.

“Последние годы курс доллара искусственно удерживался, что создавало у обычных граждан иллюзию стабильности, а на самом деле негативно влияло на экономику и производство, - считает Александр Дубилет. - Сегодня у нас есть отличный шанс сделать рентабельным производство товаров и услуг на экспорт что оживит экономику в целом".

Читайте также«ПриватБанк» компенсирует проценты вкладчикам, досрочно расторгнувшим договора