Украина хочет стать членом «Клуба богатых стран»

Украина намерена расширять сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющей ведущие экономики мира, и в среднесрочной перспективе стать ее членом.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины по итогам встречи первого замминистра экономразвития Анатолия Максюты с заместителем генерального секретаря ОЭСР Уильямом Данверсом.

«В 2013 году Украина уже провела консультации со всеми 34 странами – членами ОЭСР относительно возможности членства и рассчитывает в среднесрочной перспективе стать членом организации», - приводит пресс-служба слова Максюты.

Как отмечается в сообщении, членство в ОЭСР является позитивным индикатором для международных инвесторов, поскольку предусматривает высокий уровень развития деловой среды, конкуренции, защиты прав инвесторов. Для Украины продвижение к членству в организации будет стимулировать приток иностранных инвестиций.

Максюта отметил также, что украинское правительство намерено проводить реформы, несмотря на сложную политическую ситуацию, и для этого необходима дальнейшая поддержка иностранных партнеров из стран – членов организации.

В свою очередь, Данверс отметил, что ОЭСР готова предоставить экспертную помощь, но Украина должна сама определиться с приоритетами и направлениями реформ.

«Мы здесь не для того, чтобы говорить, что вам следует делать. Мы хотим услышать именно вашу точку зрения», - подчеркнул представитель ОЭСР.

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Как сообщал УНИАН, украинские власти начали консультации относительно возможности вступления нашей страны в ОЭСР более года назад. Намерения Украины вступить в организацию закреплены в Плане действий по углублению сотрудничества между Украиной и ОЭСР на 2013-2016 гг., который был утвержден постановлением Кабинета министров Украины 6 февраля 2013 года.

Справка УНИАН. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР ) создана в 1961 году на базе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршалла по реконструкции Европы после Второй мировой войны.

Ядром этой организации сначала были страны Европы и Северной Америки. Сегодня ОЭСР объединяет 34 страны мира.

Организацию называют «Клубом богатых стран», которые разделяют идеи демократии и принципы рыночной экономики. Страны-члены этой организации производят две трети мирового ВВП.