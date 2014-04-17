«Платинум Банк» увеличит уставный капитал на 170 млн грн

Как сообщается, увеличение капитала будет проведено путем приватного размещения дополнительного выпуска акций, зачисление средств ожидается в третьем квартале 2014 года.

Как отмечается в сообщении, поступление средств позволит банку продолжать работать в рамках принятой стратегии и повысит его платежеспособность.

«Докапитализация является реакцией нашего банка на нынешние экономические условия в Украине. С увеличением капитала мы повышаем надёжность Platinum Bank. Это позволяет нам обеспечить дополнительную финансовую стойкость, чтобы ответственно выполнять свои обязательства перед нашими клиентами. Несмотря на различные изменения в стране, мы всегда подтверждали: мы знаем, что значит быть надежным банком и в своей деятельности соответствуем этому принципу», – цитирует пресс-служба главу правления банка Грега Краснова.

Также сообщается, что финансовые ресурсы от размещения акций будут использованы для обеспечения деятельности банка.

Справка УНИАН. «Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финансовых учреждений. Фонд прямых инвестиций European Infrastructure Investment Company (ЕIIC, Люксембург) завершил сделку по приобретению «Платинум Банка» 18 ноября.