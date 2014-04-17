В Беларуси начинает работать миссия МВФ

В Беларуси с 17 апреля приступает к работе миссия Международного валютного фонда под руководством Дэвида Хофмана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в пресс-службе представительства МВФ в Беларуси.

«Миссия будет работать в Минске с 17 по 28 апреля, будут проведены консультации по статье IV с белорусскими властями о макроэкономической политике и перспективах развития экономики», - отметили в представительстве МВФ в Беларуси.

По информации пресс-службы, консультации являются ежегодными и не связаны с возможными новыми кредитными программами. По итогам визита в Минск эксперты фонда подготовят отчет для совета исполнительных директоров МВФ.

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Как сообщал УНИАН, в 2009-2010 годах Беларусь привлекла от Международного валютного фонда кредит на 2,27 млрд СДР (эквивалентно примерно 3,5 млрд долларов).

В октябре 2013 года Беларусь посетила миссия МВФ для проведения пятого постпрограммного мониторинга. Во время переговоров с экспертами фонда белорусские власти выражали желание начать новую кредитную программу с МВФ.

