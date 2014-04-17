Налоговая пересматривает вопросы налогообложения электронных денег, - GlobalMoney

«Операции по торговле за денежные средства или ценные бумаги долговыми обязательствами эмитента, эквивалентом которых являются электронные деньги, выпущенные таким эмитентом, не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость, в том числе, если такие операции осуществляются на основании агентских договоров, заключенных с эмитентами таких денег (банками и платежными организациями)», – говорится в ответе Миндоходов на запрос «ГлобалМани».

Как отмечают в компании, такая позиция является важным позитивным сигналом для участников рынка, поскольку ранее между ними и налоговиками возникали споры в трактовке определенных законодательных норм. В частности, налоговые органы при проведении проверок некоторых контрагентов высказывали ошибочное мнение о необходимости начислять НДС агентам по распространению электронных денег, вопреки тому, что эти агенты имели трехсторонние договора – с банком-эмитентом и платежной организацией платежной системы.

«Операции по предоставлению услуг небанковскими финансовыми учреждениями – платежными организациями платежных систем, которые внесены Национальным банком Украины в реестр платежных систем, и имеют соответствующую лицензию, а также небанковскими финансовыми учреждениями – участниками платежной системы, которые имеют соответствующую лицензию и заключили договора с платежной организацией соответствующей системы, не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость», – резюмирует Миндоходов.

Напомним, что ст. 196.1.5 Налогового кодекса Украины определяет – операции по расчетно-кассовому обслуживанию не являются объектом налогообложения НДС.

Операции по распространению электронных денег относятся к операциям по расчетно-кассовому обслуживанию, которые в соответствии с позицией Национального банка Украины, не являются объектом налогообложения (подпункт 8.2 пункта 8 Перечня типовых операций по РКО, утвержденных постановлением НБУ от 15.11.2011 № 400).

«Агенты (юридические лица) имеют право осуществлять операции с электронными деньгами только при наличии заключенного договора с банком-эмитентом электронных денег. Учитывая то, что агенты осуществляют операции с электронными деньгами от имени банка, считаем, что на такие операции распространяется действие Постановления № 400», - говорится в разъяснении Национального банка Украины в адрес «ГлобалМани».

Компания «ГлобалМани» является оператором, разработчиком и генеральным агентом одноименной системы электронных денег. Система работает на рынке с 2011 года, именно она впервые в Украине официально выпустила электронные деньги. Эмитентом выступил Ощадный банк Украины.

Эти средства надежно защищены – они эмитированы под стопроцентное обеспечение реальными деньгами, гривной, которая хранится на специальном счете банка-эмитента.

«ГлобалМани» имеет все необходимые разрешительные документы для осуществления деятельности связанной с операциями с электронными деньгами. Система работает в соответствии с международными стандартами, в частности, стандартами ЕС.

Система «ГлобалМани» располагает разветвленной сетью агентов, в которой пользователи могут осуществлять платежи за мобильную связь, Интернет, коммунальные услуги, ТВ и т.д.