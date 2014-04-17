Налоговая пересматривает вопросы налогообложения электронных денег, - GlobalMoney
Платежная система «ГлобалМани» получила разъяснения Министерства доходов и сборов Украины, а также Национального банка Украины, согласно которым операции с электронными деньгами не подлежат обложению НДС.
«Операции по торговле за денежные средства или ценные бумаги долговыми обязательствами эмитента, эквивалентом которых являются электронные деньги, выпущенные таким эмитентом, не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость, в том числе, если такие операции осуществляются на основании агентских договоров, заключенных с эмитентами таких денег (банками и платежными организациями)», – говорится в ответе Миндоходов на запрос «ГлобалМани».
Как отмечают в компании, такая позиция является важным позитивным сигналом для участников рынка, поскольку ранее между ними и налоговиками возникали споры в трактовке определенных законодательных норм. В частности, налоговые органы при проведении проверок некоторых контрагентов высказывали ошибочное мнение о необходимости начислять НДС агентам по распространению электронных денег, вопреки тому, что эти агенты имели трехсторонние договора – с банком-эмитентом и платежной организацией платежной системы.
«Операции по предоставлению услуг небанковскими финансовыми учреждениями – платежными организациями платежных систем, которые внесены Национальным банком Украины в реестр платежных систем, и имеют соответствующую лицензию, а также небанковскими финансовыми учреждениями – участниками платежной системы, которые имеют соответствующую лицензию и заключили договора с платежной организацией соответствующей системы, не являются объектом обложения налогом на добавленную стоимость», – резюмирует Миндоходов.
Напомним, что ст. 196.1.5 Налогового кодекса Украины определяет – операции по расчетно-кассовому обслуживанию не являются объектом налогообложения НДС.
Операции по распространению электронных денег относятся к операциям по расчетно-кассовому обслуживанию, которые в соответствии с позицией Национального банка Украины, не являются объектом налогообложения (подпункт 8.2 пункта 8 Перечня типовых операций по РКО, утвержденных постановлением НБУ от 15.11.2011 № 400).
«Агенты (юридические лица) имеют право осуществлять операции с электронными деньгами только при наличии заключенного договора с банком-эмитентом электронных денег. Учитывая то, что агенты осуществляют операции с электронными деньгами от имени банка, считаем, что на такие операции распространяется действие Постановления № 400», - говорится в разъяснении Национального банка Украины в адрес «ГлобалМани».
Компания «ГлобалМани» является оператором, разработчиком и генеральным агентом одноименной системы электронных денег. Система работает на рынке с 2011 года, именно она впервые в Украине официально выпустила электронные деньги. Эмитентом выступил Ощадный банк Украины.
Эти средства надежно защищены – они эмитированы под стопроцентное обеспечение реальными деньгами, гривной, которая хранится на специальном счете банка-эмитента.
«ГлобалМани» имеет все необходимые разрешительные документы для осуществления деятельности связанной с операциями с электронными деньгами. Система работает в соответствии с международными стандартами, в частности, стандартами ЕС.
Система «ГлобалМани» располагает разветвленной сетью агентов, в которой пользователи могут осуществлять платежи за мобильную связь, Интернет, коммунальные услуги, ТВ и т.д.