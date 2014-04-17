В Крыму приостанавливает работу еще один банк

Дочерний банк международной финансовой группы Eurobank (Греция) в Украине, «Универсал Банк», с 17 апреля приостанавливает работу своих отделений на территории Автономной Республики Крым, сообщается на сайте банка.

Банк сообщил, что приостанавливает работу отделений в г. Севастополь и в г. Симферополь из-за невозможности дальнейшей работы в рамках действующего законодательства Украины.

Также сообщается, что клиенты этих отделений смогут обслуживаться в отделениях банка в других регионах Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии. США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума и ввели санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников, заморозив их активы за границей и установив визовые ограничения.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля - закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в рамках которого банки для продолжения работы на территории полуострова должны получить разрешительные документы центрального банка РФ, отчитываться перед ним и перечислять взносы в систему гарантирования депозитов РФ.

С марта текущего года украинские банки начали приостанавливать свою работу в Крыму из-за неопределенности юридического статуса банковской системы полуострова.

Справка УНИАН. «Универсал Банк» (Universal Bank, г. Киев) работает на рынке Украины с 1994 года и входит в группу крупных банков. С 2006 года банк входит в состав международной финансовой группы Eurobank (Греция), представленной в 8 странах Европы.

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