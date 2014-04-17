Германию не тревожит перспектива лишиться рынка России в виду санкций

Введение Евросоюзом так называемой "третьей ступени" санкций - экономических - в отношении России становится все более вероятной, пишет DW.

В Брюсселе пока не говорят о том, какие именно дополнительные меры воздействия на Москву планируют принять европейцы. Наблюдатели исходят из того, что речь идет об экспортно-импортных ограничениях. Страны ЕС экспортируют в Россию широкую палитру товаров, а покупают главным образом только энергоносители - нефть и газ. Какими будут последствия в случае введения эмбарго на их импорт?

Президент Федерального объединения оптовой и внешней торговли Германии (BGA) Антон Бёрнер указывает на то обстоятельство, что выручка от экспорта нефти и газа составляет свыше половины доходной части российского бюджета и примерно четверть ВВП страны. При этом более 80 процентов российских поставок нефти и газа идут на Запад.

Объем европейско-российской торговли, по данным Бёрнера, составляет один процент суммарного ВВП Евросоюза, но 15 процентов ВВП России. Введение эмбарго на российские энергоносители, по его мнению, привело бы к болезненным последствиям для Германии, а для России стало бы угрозой существования ее экономики. Россия в этом случае, подсчитал Бёрнер, лишилась бы доходов в размере 100 миллионов долларов в день.

Последствия же прекращения импорта, в частности, российского газа для Германии стали бы не столь плачевными, по определению Бёрнера, "обозримыми". Запасов в немецких газохранилищах хватит примерно на полгода, а за это время, заявил он, вполне можно успеть найти альтернативных поставщиков.

Другой аспект возможных экономических санкций ЕС против России - экспортные ограничения. "Если будет введен запрет на экспорт, то это будет иметь заметные негативные последствия для рынка труда в Германии. По нашим оценкам, примерно 300 тысяч рабочих мест в ФРГ существуют благодаря экономическим связям с Россией", - заявил в интервью DW глава Восточного комитета немецкой экономики Экхард Кордес.

Однако перспектива лишиться рынка РФ не особенно тревожит главного экономиста Объединения немецких машиностроителей и производителей промышленного оборудования (VDMA), Ральфа Вихерса (Ralph Wiechers). Даже при наличии определенных рисков он исходит из того, что в текущем году производство немецких машиностроителей вырастет на три процента.

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