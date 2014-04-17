Нацбанк снова повысил официальный курс гривни

На 17 апреля курс установили на отметке 1125.2078 грн за 100 долларов (на 16 апреля - 1139.6110 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1557.2876 грн за 100 евро (на 16 апреля - 1573.0051 грн за 100 евро).

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Официальный курс гривни российскому рублю составил 3.1185 грн за 10 рублей (на 16 апреля - 3.1688 грн за 10 рублей).

Напомним, 11 апреля Нацбанк повысил официальный курс гривни к доллару, после понижения в течение трех недель, до 1256.9123 грн за 100 долларов.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины c 4 апреля устанавливает официальный курс гривни ежедневно после полудня на текущий рабочий день, и он будет действовать до следующего пересмотра.

Ранее курс гривни к свободно конвертируемым валютам и валютам стран, являющихся главными внешнеэкономическими партнерами Украины, а также курс банковских металлов начинали действовать на следующий день после дня их утверждения.