Зона свободной торговли с ЕС полноценно заработает с 1 ноября





Зона свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом должна заработать с 1 ноября текущего года, заявил глава представительства ЕС в Украине Ян Томбинский на встрече украинского правительства с деловыми кругами.

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«С 1 ноября будет работать зона свободной торговли по тем же принципам, по которым сейчас открывается для Украины европейский рынок. Украинским производителям будет дана возможность подготовиться и улучшить свои возможности на европейском рынке, и украинский рынок будет постепенно открываться для европейских товаров», - сказал Томбинский.

Как сообщал УНИАН, переговоры о подписании Соглашения об ассоциации были возобновлены только с приходом нового Кабинета министров во главе с Арсением Яценюком. Политическая часть Соглашения была подписана 21 марта. Как не единожды отмечал глава правительства, экономический блок Соглашения будет подписан после выборов президента Украины 25 мая и после консультаций с производителями, ориентированными, преимущественно на российский рынок.



В то же время, Европейский Союз с 23 апреля вводит в одностороннем порядке режим свободной торговли с Украиной, что предполагает беспошлинный ввоз широкой номенклатуры промышленных товаров из Украины, а также импорт украинской агропродукции. Кроме того, ЕС предоставляет также квоты на импорт украинской агропродукции по 16 товарным позициям.

Как отмечают в правительстве, прямые выгоды украинской экономики от режима свободной торговли составят порядка 500 млн евро.