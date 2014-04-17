Google за квартал увеличил чистую прибыль на 3%

Одна из крупнейших корпораций IT-сферы Google в январе-марте 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила чистую прибыль на 3% - до 3,5 млрд долл., сообщается в отчете компании.

Согласно отчету, в первом квартале текущего года выручка Google выросла на 19% - до 15,4 млрд долл.

При этом рекламная выручка корпорации выросла на 16% – до 13,9 млрд долл. Из них компания заработала на своих сайтах 10,5 млрд долл., что составило 68% от общего размера выручки.

Средняя стоимость рекламного клика в первом квартале 2014 года сократилась на 9%.

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Как сообщал УНИАН, Google в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее увеличил выручку на 17% до 16,9 млрд долл., чистая прибыль компании составила 3,4 млрд долл.

Справка УНИАН. Google Inc. – американская корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.

Была основана на тот момент студентами Ларри Пейджем и Сергеем Брином 4 сентября 1998. Штаб-квартира компании находится в Маунтин-Вью (штат Калифорния, США).