Доллар на межбанке снизился до 11,45 грн

В четверг, 17 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,1500/11,4500 грн/долл. против 11,1000/11,5000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает ИнтерБизнесКонсалтинг, котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов установились на уровне 15,4500/15,8715 грн/евро против 15,3595/15,9190 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3815/1,3865.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов установились на уровне 0,3089/0,3200 грн/рубль против 0,3090/0,3201 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,9200 (-0,1295).

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Как сообщал УНИАН, в среду, 16 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 11,2000/11,4000 грн/долл., по отношению к евро - 15,4890/15,7715 грн/евро, к российскому рублю - 0,3113/0,3168 грн/рубль.

Национальный банк Украины сегодня снова повысил официальный курс гривни к доллару.

На 17 апреля курс установили на отметке 1125.2078 грн за 100 долларов (на 16 апреля - 1139.6110 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1557.2876 грн за 100 евро (на 16 апреля - 1573.0051 грн за 100 евро).