Яценюк обещает, что административного распределения квот на экспорт в ЕС не будет

Кабинет министров Украины не намерен каким-либо образом вмешиваться в процесс распределения квот на экспорт украинской продукции на европейский рынок, заявил в ходе встречи с деловыми кругами премьер-министр Украины Арсений Яценюк. «Не будет административного распределения квот, - сказал он. - Кто первым пришел на таможню, тот и поставляет продукцию», - сказал глава правительства.

При этом он призвал профильные ассоциации вплотную заняться подготовкой украинских предприятий к работе на европейском рынке.

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В ходе встречи Яценюк еще раз напомнил, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с 23 апреля, а предположительный экономический эффект открытия границ составит порядка 500 млн евро.

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По его словам, от пошлин будут освобождены практически все товары промышленного производства и порядка 83% сельхозпродукции.