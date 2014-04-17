Гривня укрепится в ближайшие 2-3 недели – Кубив

Укрепление национальной валюты состоится в ближайшие 2-3 недели после старта программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом, написал на своей странице в социальной сети Facebook глава Национального банка Украины Степан Кубив.

«Укрепление национальной валюты, как я уже отмечал, состоится в ближайшие 2-3 недели, после старта программы сотрудничества между Украиной и МВФ, когда поступят первые средства от Фонда», - написал глава НБУ.

Кубив подчеркнул, что Нацбанк не планирует выходить с интервенциями на межбанковский рынок, поскольку золотовалютных резервов достаточно по международным стандартам, но недостаточно для поддержки гривни. По его словам, аудит золотовалютных резервов НБУ будет завершен 1 мая.

Также глава НБУ сообщил, что в следующем году уровень инфляции будет не выше 3-5%. «Гривня должна соответствовать уровню инфляции, который, по прогнозам, в этом году достигнет 12-14%. Однако уже в следующем году ее уровень будет не выше 3-5%», - написал он.

Кубив напомнил, что Нацбанк начал борьбу со спекулянтами. «Как вы уже знаете, 14 банков отключены от системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке. Сейчас проводится проверка. Не исключено, что часть банков будет лишена лицензий», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., в результате чего с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%.

После этого гривня планомерно укрепляется, и по итогам вчерашнего дня, 16 апреля, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке составил 11,3961 грн/долл.

Банкиры ожидают дальнейшего укрепления гривни к доллару и евро в ближайшее время благодаря поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка, Еврокомиссии и других международных организаций, а также благодаря активным действиям Национального банка Украины против валютных спекулянтов и банков, занимающихся отмыванием денег.

Напомним, что Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале текущего года, а также принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы, предоставляя рефинансирование банкам, испытывающим отток вкладов.