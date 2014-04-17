Министр здравоохранения прогнозирует подорожание лекарств на 50-60%

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Украинском кризисном медиа-центре.

По словам министра, около 70% лекарств на украинском рынке - иностранные, и цена на них связана с курсом валют.

"По состоянию на сегодня это 30% рост курса валюты, плюс 7% НДС, который был введен на лекарства, плюс ожидание рынка и нестабильность порождает еще дополнительные несколько десятков процентов. Так, по моим подсчетам, рост цен на лекарства в пределах 50-60% на сегодняшний день произойдет ", - сказал Мусий.

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По словам Мусия, если курс доллара снизится и будет стабильность в государстве, то лекарства смогут формально подорожать не более чем на 10%.

"Мало того, с введением НДС, по расчетам некоторых аналитических фирм, цена на лекарства может быть уменьшена из-за того, что будут декларировать честную цену на таможне. Поживем-увидим", - прибавил министр.