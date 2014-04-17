Украина будет через ВТО защищать свое право на торговлю с Россией - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время встречи с предпринимателями в Киеве.

"Россия в течение длительного времени закрывает нам свои рынки. Мы будем защищать свое право на свободную торговлю со всеми странами, в том числе и законное право, которое имеем с РФ, и такое право будет защищаться всеми методами, в том числе через Всемирную торговую организацию ", - отметил Яценюк.

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Он также напомнил об одностороннем открытии европейского рынка для украинских предприятий.

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"У нас есть новое направление, и в этом новом (европейском рынке) мы должны быть как можно более активными", - добавил премьер.