Гривня может стабилизироваться на текущем уровне 11,20/11,40 грн/долл. - эксперт

Гривня может стабилизироваться на текущем уровне 11,20/11,40 грн/долл. и укрепиться до 10,50 грн/долл. после согласования кредита от Международного валютного фонда, полагает начальник отдела по работе с долговыми инструментами на локальном рынке Concorde Capital Юрий Товстенко.

Эксперт напомнил, что в пятницу, 11 апреля, гривня укрепилась до уровня 11,20/11,40 грн./долл. после стремительной девальвации на прошлой неделе до уровня 13,50 грн/долл.

"На наш взгляд, текущие уровни более отвечают фундаментальным уровням курса гривни и, вероятно, на этом уровне рынок может стабилизироваться. После согласования кредита от МВФ в конце апреля - начале мая гривня даже может укрепиться до 10,50 грн/долл.», - отметил Товстенко.

В то же время, эксперт подчеркнул, что важным негативным фактором для национальной валюты остается риск эскалации конфликта и военных действий на востоке Украины.

По мнению Товстенко, позитивное влияние на валютный рынок оказали такие меры НБУ, как отключение от валютных торгов 14 банков, «вербальные интервенции» главы Национального банка Украины Степана Кубива в последние дни, а также ужесточение монетарной политики НБУ посредством повышения ставок по кредитам «овернайт» под залог ОВГЗ, учетной ставки и ставок по депозитным сертификатам.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., в результате чего с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%.

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После этого гривня планомерно укрепляется, и по итогам вчерашнего дня, 16 апреля, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке составил 11,3961 грн/долл.

Банкиры ожидают дальнейшего укрепления гривни к доллару и евро в ближайшее время благодаря поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка, Еврокомиссии и других международных организаций, а также благодаря активным действиям Национального банка Украины против валютных спекулянтов и банков, занимающихся отмыванием денег.

Напомним, что Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале текущего года, а также принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы, предоставляя рефинансирование банкам, испытывающим отток вкладов.

