Кабмин назначил Татьяну Слюз главой Госказначейства
17:21, 17 апреля 2014Финансы
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Слюз уже занимала пост главы Госказначейства в правительстве Юлии Тимошенко.
Назначен новый глава Госказначейства
Кабинет министров Украины назначил народного депутата от фракции «Батькивщина» Татьяну Слюз главой Государственной казначейской службы Украины, говорится в распоряжении Кабмина № 360 от 16 апреля, опубликованном на сайте правительства.
«Назначить Слюз Татьяну председателем Государственной казначейской службы Украины», - говорится в распоряжении.
Напомним, что ранее Слюз уже занимала пост главы Госказначейства в правительстве Юлии Тимошенко с 2007 по 2010 год.
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