Кабмин назначил Татьяну Слюз главой Госказначейства

17:21, 17 апреля 2014
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Слюз уже занимала пост главы Госказначейства в правительстве Юлии Тимошенко.

Назначен новый глава Госказначейства

Кабинет министров Украины назначил народного депутата от фракции «Батькивщина» Татьяну Слюз главой Государственной казначейской службы Украины, говорится в распоряжении Кабмина № 360 от 16 апреля, опубликованном на сайте правительства.

«Назначить Слюз Татьяну председателем Государственной казначейской службы Украины», - говорится в распоряжении.

Напомним, что ранее Слюз уже занимала пост главы Госказначейства в правительстве Юлии Тимошенко с 2007 по 2010 год.

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