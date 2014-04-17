Минфин прогнозирует на 2015 год рост ВВП на 1,7%, инфляцию - 5,4%
Министерство финансов Украины прогнозирует в 2015 году рост ВВП на 1,7% при уровне инфляции 5,4% (декабрь к декабрю), говорится в проекте основных направлений бюджетной политики на 2015 год, опубликованном на сайте министерства.
Согласно проекту, определяя основные направления бюджетной политики на 2015 год, Минфин учитывает прогнозный показатель темпов роста реального ВВП на уровне 1,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю) на уровне 5,4% и рост цен производителей (декабрь к декабрю) на 7,3%.
Минфин прогнозирует номинальный ВВП на уровне 1,742 трлн грн по стандарту системы национальных счетов 2008 года, 1,687 трлн грн - по стандарту системы национальных счетов 1993 года.
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Уровень безработицы населения в возрасте 15 - 70 лет, определенный по методологии Международной организации труда, в следующем году составит 7,8%.
Как сообщается, показатели являются предварительными и могут быть уточнены после публикации статистической информации за 2013 год, оперативных данных о текущем состоянии экономики в 2014 году и принятия правительством решения о прогнозе макропоказателей на 2015 год.
Также уточнение показателей возможно в силу ряда рисков, связанных с недружественными действиями со стороны Российской Федерации, возможным замедлением темпов развития мировой экономики, экономической и политической нестабильностью в Украине.
Минфин сообщает, что бюджетная политика на 2015 год разработана с учетом выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.
Напомним, что Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия меры для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине по прогнозам Всемирного банка составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.