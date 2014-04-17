Минфин прогнозирует на 2015 год рост ВВП на 1,7%, инфляцию - 5,4%

Согласно проекту, определяя основные направления бюджетной политики на 2015 год, Минфин учитывает прогнозный показатель темпов роста реального ВВП на уровне 1,7%, рост потребительских цен (декабрь к декабрю) на уровне 5,4% и рост цен производителей (декабрь к декабрю) на 7,3%.

Минфин прогнозирует номинальный ВВП на уровне 1,742 трлн грн по стандарту системы национальных счетов 2008 года, 1,687 трлн грн - по стандарту системы национальных счетов 1993 года.

Читайте такжеКабмин к концу года подготовит новый Налоговый кодекс

Уровень безработицы населения в возрасте 15 - 70 лет, определенный по методологии Международной организации труда, в следующем году составит 7,8%.

Как сообщается, показатели являются предварительными и могут быть уточнены после публикации статистической информации за 2013 год, оперативных данных о текущем состоянии экономики в 2014 году и принятия правительством решения о прогнозе макропоказателей на 2015 год.

Также уточнение показателей возможно в силу ряда рисков, связанных с недружественными действиями со стороны Российской Федерации, возможным замедлением темпов развития мировой экономики, экономической и политической нестабильностью в Украине.

Минфин сообщает, что бюджетная политика на 2015 год разработана с учетом выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом и другими международными финансовыми организациями.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозирует снижение ВВП Украины по итогам 2014 года на 3% при инфляции 12-14%. Вместе с тем, первоначальная редакция закона о госбюджете, принятая в январе 2014 года, предполагала рост реального ВВП на 3% при инфляции 8,3%.

Напомним, что Всемирный банк прогнозирует спад экономики Украины в 2014 году на 3%, но предполагает, что в 2015 году экономика Украины может показать рост на 3% в случае безотлагательного принятия меры для стабилизации ситуации в стране. Инфляция в Украине по прогнозам Всемирного банка составит 15% в 2014 году и 10,5% в 2015 году.