Япония даст Украине $1,1 млрд кредита на модернизацию Бортнической станции

Правительство Японии приняло решение предоставить Украине помощь в размере около 1,5 млрд долл., в рамках которой будет предоставлен кредит объемом 1,1 млрд долл. для модернизации Бортнической станции аэрации (БСА) в Киеве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на посла Японии в Украине Сакату Тоичи.

«Исходя из ситуации, которая сложилась в Украине, правительство Японии приняло решение оказать помощь на сумму до 150 млрд японских йен – около 1,5 млрд долл. США – на ряд программ», – цитирует Тоичи пресс-служба Минрегиона.

В Минрегионе уточнили, что одной из наиболее значимых среди этих программ является кредит в 1,1 млрд долл. для модернизации Бортнической станции аэрации в Киеве. Согласно сообщению министерства, проект комплексной реконструкции сооружений очистки сточных вод и строительства технологической линии по обработке и утилизации осадков на Бортнической станции аэрации был разработан Минрегионом совместно с Киевской горгосадминистрацией (КГГА). Срок реализации проекта – 8 лет. Предполагается, что проект будет реализован в 2 очереди, а его общая стоимость составит 10,47 млрд грн.

Пресс-служба Минрегиона также отметила, что глава министерства – вице-премьер министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи с послом Японии выразил надежду, что украинское правительство в ближайшее время поддержит постановление относительно утверждения проектной документации по реконструкции БСА.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2012 года КГГА обратилась в Посольство Японии в Украине с просьбой рассмотреть возможность привлечения кредитных средств японского правительства по льготному кредитованию по программе официальной помощи «Иеновый кредит» с отсрочкой уплаты процентов и основной суммы долга для реализации проекта реконструкции БСА.

В мае 2013 года Александр Попов, на то время занимавший пост председателя КГГА, обсудил с представителями Японского агентства международного сотрудничества (JICA) вопросы инвестиционного сотрудничества в рамках реализации проекта реконструкции Бортнической станции аэрации.

Попов отметил, что БСА нуждается в срочной модернизации и реконструкции как наиболее приоритетный объект не только Киева, но и Украины в целом.