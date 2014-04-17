Минфин запланировал на 2015 год госдолг не выше 55% ВВП

Согласно проекту, основные задачи бюджетной политики на 2014 год нацелены на дальнейшую стабилизацию госфинансов и предполагают удержание предельного объема дефицита госбюджета в пределах 3% ВВП, а также удержание объема госдолга на экономически безопасном уровне, но не более 55% ВВП.

Минфин планирует с учетом налогового законодательства сохранить долю перераспределения ВВП через сводный бюджет на уровне не выше 30%.

Финансирование дефицита спецфонда госбюджета планируется за счет займов от иностранных государств, банков и международных финансовых организаций, в то время как дефицит общего фонда госбюджета будет финансироваться преимущественно за счет внутренних заимствований.

Предельный объем госгарантий предполагается на уровне не более 5% доходов общего фонда госбюджета по решениям Кабинета Министров Украины или на основании международных договоров Украины для кредитования проектов инвестиционного характера на объектах, имеющих общегосударственное значение.

Читайте такжеМинфин прогнозирует на 2015 год рост ВВП на 1,7%, инфляцию - 5,4%

Проведение активных операций по управлению госдолгом и ликвидностью единого казначейского счета планируется в пределах запланированного объема госдолга на конец бюджетного периода.

Минимальная зарплата будет устанавливаться с учетом реального состояния развития экономики и финансовых возможностей бюджета, что обеспечит их рост не ниже индекса потребительских цен.

Прожиточный минимум планируется на основе роста показателей реального сектора экономики и индекса потребительских цен.

Также Минфин планирует оптимизировать структуру и численность воинских формирований с направлением высвобожденных бюджетных средств на развитие вооружения и военной техники, повышение интенсивности боевой подготовки и обеспечение социальной защиты военнослужащих, последовательное повышение уровня денежного обеспечения военнослужащих, реформирование правоохранительных органов с учетом европейских стандартов.

Как сообщал УНИАН, 27 марта Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2014 год”, предполагающий дефицит бюджета в объеме 68,5 млрд грн и предельный уровень госдолга по итогам года в 664 млрд грн или 43,6% ВВП.

Всемирный банк прогнозирует дефицит госбюджета Украины с учетом НДС-облигаций – на уровне 4,8% ВВП в 2014 году и 3,3% в 2015 году. Государственный и гарантированный государством долг, по прогнозам банка, достигнет 47,4% в 2014 и 48,5% ВВП в 2015 году.