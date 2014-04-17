Фонд гарантирования начал ликвидацию проблемного банка «Даниэль»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 апреля начал ликвидацию проблемного банка «Даниэль» на основании решения Национального банка Украины от 15 апреля об отзыве лицензии и ликвидации этого банка, сообщается на сайте фонда.

Фонд сообщил, что назначил уполномоченным лицом по ликвидации банка Евгения Ожга.

Вкладчики банка с 23 апреля по 5 июня текущего года могут получить возмещение по своим вкладам через подразделения банка «Хрещатик» на основании общего реестра вкладчиков, имеющих право на возмещение за счет Фонда.

Выплата возмещения вкладчикам после этого периода будет проводиться по индивидуальным обращениям вкладчиков в Фонд.

Также сообщается, что требования кредиторов банка принимаются в течение 30 дней со дня публикации в газетах «Голос Украины» или «Урядовый курьер» объявления об отзыве лицензии и ликвидации банка.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк «Даниэль» сроком на три месяца 17 января и начал выплаты вкладчикам через учреждения банка «Хрещатик» с 31 января. По состоянию на 11 февраля фонд выплатил свыше 102,9 млн грн в пользу владельцев более 2,768 тыс. счетов.

С начала текущего года временная администрация введена в 5 банках. Помимо банка «Даниэль», Фонд гарантирования с 14 марта ввел временные администрации в банках «Форум» и «Меркурий», с 3 марта - в «Брокбизнесбанке» и «Реал Банке».

Банк «Даниэль» (Киев) работал на рынке Украины с 2003 года и входил в группу небольших финансовых учреждений. Согласно информации на официальном сайте банка, никто из его акционеров не является владельцем существенного пакета акций (более 10%).