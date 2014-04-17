Бюджет-2015 года будет базироваться на гибком курсе гривни

Министерство финансов Украины будет руководствоваться для расчета бюджетных показателей 2015 года предположением, что официальный обменный курс гривни к доллару США будет гибким и будет формироваться на базе курса межбанковского валютного рынка Украины, говорится в проекте основных направлений бюджетной политики на 2015 год, опубликованном на сайте министерства.

«Для расчета бюджетных показателей будет использоваться предположение относительно официального обменного курса гривни к доллару США в среднем на год и на конец года, исходя из политики гибкого обменного курса, который будет формироваться на межбанковском валютном рынке Украины, что будет способствовать сохранению международных резервов государства и повышению прозрачности и эффективности валютной политики Национального банка», - говорится в проекте.

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Напомним, что Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке в феврале текущего года, а также принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Решение регулятора было обусловлено требованиями Международного валютного фонда, а также дестабилизацией валютного рынка под влиянием политических событий в стране и отсутствием положительного эффекта от применения валютных интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы, предоставляя рефинансирование банкам, испытывающим отток вкладов.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на понедельник, 14 апреля, официальный курс гривни достиг пикового значения - 12,98 грн/долл., в результате чего с начала года гривня девальвировала к доллару США более чем на 60%.

После этого гривня планомерно укрепляется, и по итогам вчерашнего дня, 16 апреля, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке составил 11,3961 грн/долл. Cогласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 17 апреля Нацбанк установил официальный курс гривни на уровне 1125.2078 за 100 долл.

Банкиры ожидают дальнейшего укрепления гривни к доллару и евро в ближайшее время благодаря поддержке Международного валютного фонда, Всемирного банка, Еврокомиссии и других международных организаций, а также, благодаря активным действиям Национального банка Украины против валютных спекулянтов и банков, занимающихся отмыванием денег.