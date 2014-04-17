Польский эксперт объяснил, почему Словакия тормозит реверс в Украину

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом в специальном обнародованном обзоре 17 апреля написал эксперт польского аналитического Центра Восточных исследований (OSW, Варшава) Якуб Грошковский.

”Решающее влияние на позицию Братиславы в деле реверса имеют добрые отношения Словакии с ”Газпромом”. Полностью зависимая от поставок российского газа Словакия зарабатывает на транзите газа в Западную Европу, дополнительно в конце марта словакам удалось добиться изменения условий контракта на поставки газа до 2028 года и скидки на топливо”, - написал он.

Аналитик отметил, что собственно из-за нежелания потерять выгодный контракт с ”Газпромом” словаки предлагают украинцам использовать вместо магистральных газопроводов трубопровод Вояны-Ужгород, которым сейчас ежегодно можно прокачивать до 3,2 млрд кубометров газа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПутин не верит в способность Европу отказаться от российского газа

Он отметил, что даже на это Братислава согласилась под давлением Евросоюза и США, которые начали видеть в Словакии лоббиста российских интересов.

Словаки декларируют возможность увеличения пропускной способности газопровода Вояны-Ужгород с 2015 года до 10 млрд кубометров, но украинцы настаивают на использованных магистральных трубопроводов, мощность которых составляет 30 млрд кубометров.

Аналитик прибавил, что словацкий оператор газотранспортной системы Eustream для реверсивных поставок по предложенному словаками маршруту еще должна инвестировать около 20 млн евро и хочет иметь гарантии, что сможет их вернуть.

”Переговоры о словацко-украинском реверсе дополнительно осложняет нехватка доверия между властью в Братиславе и Киеве. Стороны регулярно обвиняют друг друга в «злой воле» и саботаже договора. Ситуация, среди прочего, является следствием негативного опыта словаков в переговорах с украинцами во время вызванного ”Газпромом” газового кризиса в 2009 году, когда словаки несколько раз жаловались, что их обманула власть в Киеве”, - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее польское информационное агентство РАР со ссылкой на информацию Reuters сообщало, что Словакия на переговорах в Братиславе 15 апреля предложила украинцам использовать для транзита газа из Европы небольшой газопровод вместо одного из магистральных, который хотела бы использовать Украина и который бы сделал возможными поставки в нужных для украинцев объемах.

Словакия имеет больше всего технических возможностей для самых больших поставок газа из Европы среди всех стран - ближайших западных соседей Украины, через которых планируются такие поставки.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан ранее заявлял, что украинская власть рассчитывает транспортировать через словацкую территорию до 10 млрд кубометров газа и отмечал, что власть уже договорилась о поставках через Польшу и Венгрию в объеме 20 млн кубометров в сутки (около 7,3 млрд кубометров в год).

15 апреля немецкая RWE объявила о возобновлении поставок газа через Польшу, через которую Украина максимально может в год прокачать около 1,5 млрд кубометров газа.

В начале апреля Продан оценивал возможный импорт газа Украиной в этом году на уровне 27-33 млрд кубометров.