Обама хочет сократить дефицит бюджета еще на $1 трлн

Президент США Барак Обама предложил бюджетный план на 2015 г., который в ближайшие 10 лет позволит увеличить налоговые поступления на $1,4 трлн, а дефицит бюджета сократится на $1 трлн, сообщает Вести.Экономика.

Бюджетное управление Конгресса США подготовило анализ президентских предложений. В общем и целом экономическое влияние плана Обамы таково: сейчас госдолг США составляет 74%, при этом в номинальном выражении долг страны будет расти, но предложения Обамы позволят сохранить процентное отношение к ВВП на уровне 74% до 2024 г.

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Ниже приведем предложения Обамы, которые способны оказать самое сильное влияние на бюджет.

Прежде всего это ограничение налоговых льгот для домохозяйств с высоким уровнем дохода. Согласно этому плану в течение 10 лет в бюджет должно поступить $498 млрд. Предложение затрагивает людей с доходом более $200 тыс. и семейные пары с доходом $250 тыс.

Второй важный для бюджета момент - иммиграционная реформа. Президент призвал к проведению широкомасштабной иммиграционной реформы, которую сенат одобрил еще в прошлом году. По оценкам бюджетного управления, она позволит привлечь в бюджет за 10 лет порядка $500 млрд, но вырастут и расходы бюджета - на $300 млрд.

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Данная мера увеличит расходы бюджета на налоговые льготы и страховки, однако за счет налогов на заработную плату еще больше она увеличит поступления в бюджет.

Сокращение военного финансирования за пределами США - еще одно значимое предложение главы США. Обама предложил сократить расходы на проведение операций с участием армии в горячих точках, например в Афганистане, на $659 млрд.

Президент США также предложил увеличить ограничения на расходы до 2024 г. вместо предыдущей даты 2021 г., при этом Обама также предложил ликвидировать автоматические бюджетные сокращения, которые должны быть реализованы в период с 2016 по 2021 гг.

Данные предложения должны увеличить расходы бюджета в течение 10 лет на $433 млрд, или на 4%.

Необходимо отметить, что вероятность одобрения предложений президента конгрессом крайне мала, тем более в первоначальном виде. Однако последний анализ бюджетного управления предоставит базу для предвыборных заявлений как со стороны демократов, так и со стороны республиканцев. Напомним, выборы в конгресс намечены на ноябрь.

