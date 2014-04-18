Россия предложит иностранным банкам прямое участие в ее платежной системе

Правительство России выступило за возможность прямого участия иностранных банков в национальной платежной системе страны и сочло целесообразным включить рубль в перечень расчетных валют CLS.

Об этом говорится в отзыве к законопроекту о внесении изменений в закон "О национальной платёжной системе". В целом правительство одобрило этот законопроект с рядом оговорок, передает РИА Новости.

Читайте такжеИз-за санкций Путин решил создать собственную платежную систему "При доработке законопроекта целесообразно предусмотреть нормы, направленные на включение рубля в перечень расчётных валют платёжной системы CLS и непосредственно предусматривающие возможность прямого участия в платёжной системе Российской Федерации иностранных банков, иностранных финансовых организаций, выполняющих функции центральных платёжных клиринговых контрагентов", - отметило правительство.