МВФ выделит Португалии €851 млн в рамках антикризисной программы
Общая сумма средств Фонда, предоставленных Лиссабону в рамках программы, достигла примерно €25,68 млрд
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил Португалии кредитный транш примерно на €851 млн в рамках антикризисной программы, осуществляемой при его содействии в этой стране. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Agence France-Presse.
Отмечается, что такое решение принято по итогам очередного, 11-го по счету обзора выполнения программы, рассчитанной на три года и оцениваемой в целом в €26,58 млрд.
В итоге общая сумма средств Фонда, предоставленных Лиссабону в рамках программы, достигла примерно €25,68 млрд.
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Ранее МВФ одобрил выделение Португалии €1,9 млрд для преодоления последствий кризиса.
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