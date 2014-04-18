В Киеве 488 миллионеров задекларировали 2,6 млрд гривень доходов

Жители Киева в рамках проходящей в Украине декларационной кампании подали в налоговые органы 13,6 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах на общую сумму 4,4 млрд грн, при этом более половины этой суммы – 2,6 млрд грн задекларировали 488 миллионеров, проживающих в столице. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве.

Согласно сообщению, из общей суммы задекларированных киевлянами доходов в бюджет уплачено 73,5 млн грн налога на доходы физлиц, а объем налога, уплаченного миллионерами, составил 40 млн грн.

Как подчеркнули в ведомстве, количество миллионеров в Киеве выросло: в прошлом году их было 304 человека, а их суммарный доход составил 833,6 млн грн. В текущем году, по информации ГУ Миндоходов в Киеве, самый богатый киевлянин задекларировал 236,3 млн грн доходов, полученных в 2013 году, из них 189 млн грн – от продажи недвижимости. С полученных доходов декларант уже уплатил в бюджет 9,5 млн грн налога на доходы. В ведомстве не назвали имени декларанта.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на середину февраля граждане Украины в рамках кампании декларирования доходов, которая началась 1 января 2014 года, задекларировали 4 млрд грн доходов, полученных в 2013 году.

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27 марта Верховная Рада приняла закон о налогообложении пассивных доходов граждан, которые также подлежат декларированию. Пассивные доходы – это проценты по депозитам, по облигациям, дивиденды, роялти, и сюда же входят доходы по аренде недвижимости.

Они будут облагаться налогом один раз в год по итогам всего года на всю сумму. Те, кто получает доходы со всех пассивных источников, включая проценты по депозитам, в объеме от 20 тыс. грн и до 236 тыс. грн, должны будут уплатить налог по ставке 15%. Доходы от 236 тыс. грн до 1 млн будут облагаться общим налогом по ставке 20%, свыше 1 млн грн – по ставке 25%.