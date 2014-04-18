Администрация Обамы предупредила инвесткомпании о новых санкциях против России

Администрация Барака Обамы предупредила ряд инвестиционных компаний о подготовке дополнительных санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, пишут "Ведомости" со ссылкой на Bloomberg.

На прошлой неделе в Вашингтоне состоялась закрытая встреча представителей Минфина США и Совета национальной безопасности Белого дома с управляющими фондов взаимных инвестиций и хедж-фондов. По словам одного из участников встречи, на ней представители администрации рассказали о готовящихся против России новых санкциях и предупредили инвесторов о том, что им стоит задуматься о возможных рисках.

Накануне источники Reuters говорили, что новые санкции могут быть объявлены уже в эту пятницу, если Россия не прекратит свои действия в отношении Украины. После переговоров в Женеве президент США Барак Обама заявил, что надеется на то, что достигнутые договоренности начнут выполняться в ближайшие несколько дней. Однако «с учетом того, что уже произошло, едва ли можно на это рассчитывать», добавил он. «И мы должны быть готовы к тому, чтобы иметь возможность реально ответить на попытки вмешательства со стороны россиян на юго-востоке Украины», — цитирует президента Reuters.

После женевских переговоров Обама переговорил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном, а вице-президент США Джо Байден побеседовал с премьер-министром Словакии Робертом Фико и президентом Болгарии Росеном Плевенлиевым, передает Reuters. Пресс-служба Белого дома сообщила, что Обама и Меркель условились, что примут меры, если Россия в ближайшее время не изменит политику.

Читайте такжеСША введут новые санкции против РФ, если в ситуации в Украине не улучшится - КерриКак передает АFP, Обама сдержанно отреагировал на достигнутое в Женеве соглашение о первых мерах по деэскалации в Украине: «Мы не будем на это рассчитывать, пока этого не увидим». Президент США полагает, что на данном этапе ни в чем нельзя быть уверенным, но при этом продолжает считать, что остается возможность добиться деэскалации дипломатическими методами. Он также сказал, что обсуждает с лидерами европейских стран меры по координированному введению дальнейших санкций против Москвы, если в течение нескольких дней не будет очевиден прогресс.

Ранее США и ЕС ввели против России ряд индивидуальных санкций в связи с ее позицией по Крыму, утвердив списки невыездных лиц и заморозив их активы.