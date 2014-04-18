Объем возмещений НДС в первом квартале составил 8,9 млрд гривень

Объем возмещений налога на добавленную стоимость предпринимателям Украины в 1-м квартале текущего года составил 8,9 млрд грн, а в первой декаде апреля - 1,4 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Как отметили в министерстве, получатели возмещений – это исключительно легальные предприятия, которые не пользуются услугами «налоговых ям» и честно ведут бизнес. В этой связи объем возмещений в автоматическом режиме составил более 72% от суммы возмещений.

«Почти половину возмещенного налога получили предприятия с долей иностранного капитала. В 1-м квартале им было возмещено 4,5 млрд грн, в том числе предприятиям-инвесторам из стран ЕС – более 3 млрд грн», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Верховная Рада приняла правительственный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно устранения отдельных несогласованностей норм законодательства (№4645). В частности, закон предусматривает введение обязательного обнародования списка плательщиков НДС, которые получают возмещение из государственного бюджета Украины. Премьер-министр Арсений Яценюк, комментируя данное нововведение, заявил, что это “еще один шаг борьбы с коррупцией”. В этой связи Кабинет министров намерен ввести практику ежемесячной публикации перечня предприятий, которые получают бюджетное возмещение платежей по налогу на добавленную стоимости.

По данным Минфина, объем задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость (НДС) предпринимателям Украины составляет порядка 16,7 млрд грн, еще 14 млрд грн являются объектом судебных разбирательств. При этом Кабинет министров рассматривает возможность выпуска НДС-облигаций как инструмента возврата задолженности по возмещению налога на добавленную стоимость. Первый выпуск таких облигаций может быть осуществлен уже до конца апреля. Условия выпуска бумаг на текущий момент являются предметом обсуждения. В то же время глава правительства отмечал, что они могут быть аналогичными тем, на которых выпускали НДС-облигации в 2004 и 2008 годах.



