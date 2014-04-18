Кремль решил поддержать Крым, отобрав деньги у Мурманска

Вопреки заявлениям Владимира Путина о том, что финансирование программ по развитию Крыма будет осуществляться исключительно за счет резервов, сокращения госинвестиций в российские проекты, видимо, не избежать.

Как стало известно "Коммерсанту", в правительстве уже обсуждают секвестр госфинансирования Мурманского транспортного узла на 75% и направление высвободившихся 31,5 млрд руб. на развитие портов Азово-Черноморского бассейна России и Крыма.

17 апреля на прямой линии Владимир Путин заявил о том, что расходы на субсидирование программ по развитию Крыма не потребуют пересмотра бюджета России, а проекты будут реализоваться за счет резерва правительства.

Читайте такжеПутин считает Крым курортом для бедных, а Сочи - для богатых Ранее глава Минфина Антон Силуанов говорил, что общий объем резерва составляет 240 млрд руб. на 2014 год и 80 млрд руб. на 2015 год. Общие расходы на субсидирование крымских программ в этом году (без инфраструктурных проектов) оценивались в 100 млрд руб.

Представитель Аркадия Дворковича отказался от комментариев, в Минэкономики посоветовали обратиться за разъяснениями в Минтранс, а там на запрос "Ъ" не ответили.

Глава агентства "Infoline-Аналитика" Михаил Бурмистров считает, что пересмотр портфеля проектов с участием бюджета неизбежен. Крым требует масштабного финансирования инфраструктурных проектов и по значимости для государства не будет уступать подготовке к Олимпиаде в Сочи, уверен он.