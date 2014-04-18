Межбанк открылся долларом по 11,50 гривень

В пятницу, 18 апреля, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 11,2000/11,5000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне ушли вниз – 15,4750/15,8920 грн/евро.

Цены на российскую валюту повысились – 0,3151/0,3235 грнрубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились – 1,3817/19 (четерг - 1,3839/41).

В четерг Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 17 апреля, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 11,1500/11,4500 грн/долл., по отношению к евро - 15,4500/15,8715 грн/евро, по отношению к российскому рублю - 0,3089/0,3200 грн/рубль

Национальный банк Украины 17 апреля снова повысил официальный курс гривни к доллару - 1125.2078 грн за 100 долларов (на 16 апреля - 1139.6110 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1557.2876 грн за 100 евро (на 16 апреля - 1573.0051 грн за 100 евро).