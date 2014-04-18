Шеремета прогнозирует Украине небольшой экономический рост в конце года

Падение экономики Украины по оптимистическому сценарию в 2014 году может составить 3% и даже более, однако уже к концу года возможен небольшой экономический рост, заявил, выступая в Верховной Раде, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«В 2014 году по оптимистическим прогнозам мы получим 3%, а может быть и даже больше. Рост цен на потребительском рынке будет достаточно серьезным в результате существующих проблем (рост тарифов, рост цены на газ, колебания курса гривни - УНИАН)», - сказал Шеремета. – «Рост экономики может быть только в конце года – начале следующего года при условии реализации необходимых фундаментальных реформ».

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При этом Шеремета подчеркнул, что в 2015 году можно ожидать стабильного экономического роста. «Если мы говорим про 15 год, то мы говорим про рост «в плюс» и мы фокусируем наше внимание в этом», - подчеркнул Шеремета.

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При этом он не сказал, в каких именно отраслях экономики возможен рост, отметив, что ключевыми факторами роста должно стать развитие малого и среднего бизнеса и дерегуляция экономики.