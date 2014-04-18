Министр финансов признал, что лекарства подорожали на 60-70%

Министр финансов Александр Шлапак признал, что цены на лекарства в Украине возросли на 60-70%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании парламента во время Часа вопросов к правительству.

По словам Шлапака, “наше участие, то есть введение НДС, это 5,5% на импортные лекарства и 3% - на отечественные. А, к сожалению, 56% - это курс (речь идет о курсе гривни к доллару - УНИАН)”.

Он отметил, что ведутся постоянно переговоры с национальными производителями лекарств относительно налоговой нагрузки, и в этом вопросе “мы сможем контролировать ситуацию”.

При этом министр подчеркнул, что “на сегодняшний день, фактически, рынок лекарств и медицинских средств стал одним из основных теневых рынков в нашем государстве, учитывая льготное налогообложение. А всегда так было, что если было льготное налогообложение, то ищи проблемы”.

Шлапак отметил, что нередко цены на лекарства, которые ввозятся в Украину, завышаются даже на 400% с целью “вывоза капитала за границу”.

По словам Шлапака, введение даже такого налога, как 7%, на лекарства даст возможность снять эту теневую составляющую.

Он отметил, что введение НДС было нужно, в частности, и потому, что нулевая ставка ставила в привилегированное положение именно импортные лекарства, потому что украинские производители платили этот НДС при производстве лекарств.

Как отметил министр, введение 7% ставки НДС на лекарства “уравнивает нас, и таким образом, наконец, возможно, начнется более масштабное производство лекарств в Украине”.

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