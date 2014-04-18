Яценюк готовит бизнесу налоговую амнистию

Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде и бизнесу проработать решение об объявлении налогового компромисса или налоговой амнистии, заявил в ходе Часа вопросов к правительству премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Мы не исключаем того, что нам надо будет принять решение о налоговом компромиссе между субъектами предпринимательской деятельности и государством. Кто-то это называет налоговой амнистией, я это называю налоговым компромиссом, - сказал Яценюк. – Это делается для того, чтобы люди знали, что перевернута страница, они заплатили за это – подчеркиваю: заплатили стране, - и никто их за это не будет преследовать».

При этом Яценюк подчеркнул, что одновременно в стране упраздняется институт налоговой милиции и создается единая служба финансовых расследований. «У нас подготовлен проект закона о создании службы финансовых расследований. Цель закона в том, чтобы из семи контролирующих органов, которые ходят к предпринимателям как за святой водой с целью вытянуть из предпринимательского кармана взятку, сделать одну службу, которая получит право проверки экономической и финансовой деятельности предприятия»,- сказал Яценюк, добавив, что это тот опыт, который есть в Европе и США.

Такая структура, как отметил глава правительства, будет осуществлять исключительно безвыездной надзор и выезжать на предприятие только в случае расхождений в отчетности.

Глава правительства также напомнил, что на текущий момент налоговая милиция закрыла порядка 700 уголовных дел, целью которых было не расследовать финансовые правонарушения, а отобрать бизнес – «чистый рэкет под прикрытием госорганов».

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Как сообщал УНИАН, в марте Кабинет министров Украины принял решение ликвидировать Министерство доходов и сборов Украины, подчинив образованные на базе министерства государственную налоговую и таможенную службы Министерству финансов Украины и создав единую службу финансовых расследований. Позднее, в конце марта, премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что необходимо ликвидировать налоговую милицию и создать единый для всей страны орган, в компетенцию которого входил бы комплекс мер по расследованию финансовых, в первую очередь налоговых, преступлений.

В апреле Кабинет министров уволил Андрея Головача с должности первого заместителя главы Государственной налоговой службы Украины – начальника налоговой милиции в связи с ликвидацией этой службы.

