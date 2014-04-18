Админресурс не должен применяться для давления на суды - эксперт

Корпоративный конфликт в ООО «Свисспорт Украина» должен быть разрешен исключительно на основании норм действующего законодательства Украины, Устава и Договора участников данного общества, при обязательном обеспечении объективности и независимости судебного производства, считает юрист, эксперт по авиационному праву Александр Щербань.

По его мнению, нарушение швейцарским участником ООО «Свисспорт Украина» - компанией Swissport International Ltd. - Устава и Договора участников ООО «Свисспорт Украина» является очевидным, а вынесенное Высшим хозсудом решение не имеет правовых оснований и было обусловлено применением админресурса.

«На прошедшем 6 марта 2012 года собрании участников ООО «Свисспорт Украина», компания Swissport International Ltd. проголосовала за увеличение уставного фонда ООО «Свисспорт Украина» принадлежащими ей 70,6% голосов. Другой участник общества – авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - принадлежащими ей 29,4% голосов высказался против такого решения. Необходимо учесть, что Устав и Договор участников ООО «Свисспорт Украина» содержат следующую норму - решение об увеличении или уменьшении уставного капитала общества является принятым, если за него отдано не менее 75% голосов участников. Кроме того, учредительные документы «Свисспорт Украина» содержат норму о том, что в случае допущения нарушения одной из сторон Устава или Договора участников, пострадавшая сторона имеет право выкупить долю другой стороны, а допустившая нарушение сторона обязана продать свою долю. Следовательно, другой участник ООО «Свисспорт Украина» - авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - имел достаточные основания выкупить долю, принадлежащую компании Swissport International Ltd.» - уверен эксперт.

В связи с отказом компании Swissport International Ltd. от выполнения норм Устава и Договора участников ООО «Свисспорт Украина», авиакомпания «Международные авиалинии Украины» была вынуждена обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.

Рассмотрев требования, изложенные в исковом заявлении авиакомпании «Международные авиалинии Украины», Хозяйственный суд Киева 26 октября 2012 года вынес решение, которым признал заключенным договор о передаче авиакомпании «Международные авиалинии Украины» доли в 70,6% в ООО «Свисспорт Украина», а также признал за авиакомпанией право собственности на долю в 70,6% в ООО «Свисспорт Украина». 27 марта 2013 года апелляционный суд принял постановление, которым оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева в части признания заключенным договора о передаче авиакомпании «Международные авиалинии Украины» 70,6% доли в ООО «Свисспорт Украина».

«Компания Swissport International подала кассационную жалобу, причем сделала это, несмотря на полное отсутствие правовых доводов в поддержку своей позиции. В юридических кругах вызвал удивление тот факт, что Высший хозяйственный суд Украины 2 октября 2013 года вынес решение, которым отменил решение судов предыдущих инстанций по данному делу и передал дело на новое рассмотрение. Невозможно поверить в то, что это крайне сомнительное с правовой точки зрения решение могло быть вынесено, без административного воздействия на суд. Уверен, что в процессе очищения украинских судов от коррумпированных и недобросовестных судей, применение административного давления на суд станет невозможным. Мы вправе ожидать объективного рассмотрения иска авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в отношении разрешения корпоративного конфликта в ООО «Свисспорт Украина»» - сообщил Александр Щербань.