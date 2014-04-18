Компания JYSK закрывает магазины в Крыму

Магазины датской компании JYSK прекращают работу в Крыму с 30 апреля, сообщили УНИАН в компании.

Как отмечается, руководство компании приняло решение закрыть магазины собственной розничной сети из-за сложившейся ситуацией на территории АР Крым.

JYSK предлагает всем сотрудникам, готовым переехать на работу из Крыма на материковую часть Украины, трудоустройство в других магазинах скандинавской розничной сети JYSK в Украине, говорится в сообщении.

В Крыму у компании действует 3 магазина в Симферополе, Севастополе и Ялте.

Как сообщает УНИАН, JYSK– международная розничная сеть, предлагающая полный ассортимент товаров для дома. На сегодня в Украине работает 21 магазин JYSK: в Киеве, Житомире, Одессе, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Мариуполе, Сумах, Макеевке, Херсоне, Симферополе, Севастополе и Ялте.

Читайте также«ОТП Банк» прекращает работу в Крыму с 18 апреля