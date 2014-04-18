«Альфа-Банк» закрыл сделку по покупке «Банка Кипра»

Акционеры «Альфа-Банка» (Украина) 17 апреля закрыли сделку с Bank of Cyprus Group по покупке 99,77% акций украинского «Банка Кипра» и кредитного портфеля, выданного группой «Банка Кипра» украинским заемщикам, сообщила УНИАН пресс-служба «Альфа-Банка» (Украина).

Банк сообщил, что общая сумма сделки составила 202,5 млн евро.

«Планы наших акционеров остаются неизменными: дальнейший рост и укрепление банковского бизнеса в Украине, в том числе путем неорганического роста. Приобретение «Банка Кипра» полностью соответствует этим задачам. В свою очередь, клиенты «Банка Кипра» получат высокий уровень сервиса, доступ к новым услугам и широкую продуктовую линейку», - приводятся в сообщении слова главного управляющего директора «Альфа-Банка» (Украина) Рушана Хвесюка.

В свою очередь, президент «Альфа-Банка» (Украина) Александр Луканов отметил, что проведенная сделка — это не первый опыт M&A для банка, и выразил надежду, что это не последняя сделка в текущем году

«Работа в M&A направлении – это стратегическая линия «Альфа-Банка», и мы развиваем ее как отдельный бизнес, оказывая данную услугу всему рынку. За последние годы «Альфа-Банк» (Украина) как приобретал портфели на банковском рынке (таких финансовых компаний и банков, как «Простофинанс», «Профинбанк», «Проминвестбанк», «Сведбанк»), так и оказывал услуги по сопровождению сделок компаниям, работающим в различных секторах экономики, например розничной торговле», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, Bank of Cyprus Group достигла соглашения о продаже своего украинского бизнеса в пользу ABH Ukraine Limited концерна «Альфа Групп» за 225 млн евро 31 января текущего года.

«Банк Кипра» (Киев, ранее - «АвтоЗАЗБанк») работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу небольших финучреждений. Банк является частью международной финансовой группы Bank of Cyprus Group.

«Альфа-Банк» (Киев) работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является частью международного консорциума «Альфа-Групп».