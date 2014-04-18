Крым может отказаться от гривни уже к маю - Аксенов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аксенов заявил на пресс-конференции в пятницу.

«Мы хотим уйти от гривни в максимально короткий период. Думаю, в течение двух-трех недель мы этот процесс завершим… Профильные министерства говорят, что планирует это сделать буквально до первого мая», - сказал Аксенов.

По его словам, процесс ускорят, так как Киев ставит Крыму «палки в колеса».

«Мы хотим уйти от зависимости от Киева. Если бы была работа банковских структур в штатном режиме, с гривной не было бы проблем, с доставкой материка и наоборот, все это (отказ от гривни) было бы (сделано) в спокойном режиме, но, к сожалению, любые наши действия пытаются заблокировать в Киеве», - сказал Аксенов.

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Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и непризнанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Самопровоглашенное правительство заявило, что официальной валютой полуострова уже является рубль, а гривня продолжит своё хождение до конца 2015 года. С конца марта на рынках, в магазинах и кафе начали ставить ценники и цены в двух валютах: гривне и российских рублях. Пенсионерам уже выдают пенсии в рублях по курсу.

11 апреля непризнанная Украиной и большинством стран мира Республика Крым приняла Конституцию, в которой сказано, что Республика Крым является демократическим правовым государством в составе России.