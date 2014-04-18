Бизнес переплатил 33 млрд гривень налогов – Яценюк

Кабинет министров Украины сократил объем переплат по налогам, которые были сформированы при предыдущем правительстве и бывшем руководстве Министерства доходов и сборов, на 3,6 млрд грн при общем объеме переплат в 37 млрд грн, заявил в ходе выступления в парламенте премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«По состоянию на сегодняшний день, мы сократили переплаты на 3,6 млрд грн. При этом мы возместили в прошлом месяце 3,7 млрд грн по НДС, а в текущем месяце – 1,3 млрд грн», - сказал Яценюк.

Он также подчеркнул, что уже пять предприятий поставлены в очередь на возмещение, а кроме того, сейчас готовится реестр предприятий, которые не получают автоматического возмещения. «Я также дал поручение главе Госказначейства опубликовать в соответствии с законом информацию о предприятиях, которые получили возмещение НДС», - сказал глава правительства.

Читайте такжеЯценюк готовит бизнесу налоговую амнистию

Ранее заместитель министра доходов и сборов Украины Игорь Билоус отмечал, что объем переплат по налогам и сборам в Украине в течение последних нескольких лет составил порядка 70 млрд грн. Миндоходов сейчас прорабатывает вопрос реализации программы борьбы с теневым сектором экономики, которая позволит искоренить явление переплат по налогам и сборам в принципе.

Кроме того, Министерство финансов Украины не исключает возможности зачисления уже осуществленных переплат по налогам и сборам в текущие платежи, сообщил в ходе выступления в парламенте на Часе вопросов к правительству министр финансов Александр Шлапак.

"У нас было 37 млрд грн по налоговым переплатам, сейчас осталось 33 млрд грн. Сейчас мы договорились о следующем: тем, у кого есть переплаты наперед, мы будем зачислять в текущие платежи", - сказал он.