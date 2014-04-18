Гривня укрепляется на фоне переговоров с МВФ – Шеремета

Ситуация на валютном рынке Украины заметно стабилизировалась на фоне информации о проведенных переговорах между Украиной и ключевым кредитором страны - Международным валютным фондом, заявил на брифинге в Киеве министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Гривня вернулась если не к нормальному, то к более естественному уровню», - сказал он, обратив внимание на то, что еще неделю назад положение на валютном рынке оставляло желать лучшего.

При этом Шеремета согласился с ранее высказанным мнением главы Национального банка Степана Кубива о том, что физически денег МВФ в Украине пока нет, но основной посыл переговоров – о потенциальной возможности выделения Украине средств - уже оказал успокаивающее влияние на участников рынка.

Ранее директор Европейского департамента МВФ Реза Могхадам также заявлял, что получение Украиной первых кредитных траншей в рамках выполнения программы сотрудничества с Международным валютным фондом будет способствовать увеличению валютных резервов страны и стабилизации курса национальной валюты, который на текущий момент демонстрирует слишком высокую волатильность.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций. Одновременно регулятор решил поддерживать ликвидность банковской системы при ужесточении мер к валютным спекулянтам. С начала текущего года гривня по официальному курсу девальвировала к доллару США более чем на 50%.