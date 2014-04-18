Доллар поднялся до 11,80 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 11,2000/11,5000, к 12:00 сузился спрэд до 11,3500/11,5000. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись до 11,3500/11,8000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3151/0,3235, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3190/0,3233. К закрытию торгов цены выросли до 0,3233/0,3344. В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 35,5645 (-0.2055).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3810/1,3820. Рынок евро-гривня открылся котировками 15,4750/15,8920, к 12:00 цены повысились до 15,6805/15,8935. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 15,6815/16,3095.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины 17 апреля снова повысил официальный курс гривни к доллару - 1125.2078 грн за 100 долларов (на 16 апреля - 1139.6110 грн за 100 долларов).

Официальный курс гривни к евро повысили до 1557.2876 грн за 100 евро (на 16 апреля - 1573.0051 грн за 100 евро).