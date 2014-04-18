Нацбанк улучшил оценку золотовалютных резервов

Золотовалютные резервы Национального банка Украины на 1 апреля 2014 года составили 15,086 млрд долл., что на 2,43%, или на 376 млн долл., меньше показателя на 1 марта в 15,462 млрд долл., сообщается на сайте Нацбанка.

Ранее Нацбанк сообщал, что по его оперативным данным резервы на 1 апреля составили 15,080 млрд долл., что на 6 млн долл. меньше нынешней оценки.

С начала года, по уточненным данным НБУ, резервы сократились на 26,11%, или на 5,330 млрд долл.

На 1 апреля резервы в иностранной валюте составили 13,300 млрд долл., резервная позиция в МВФ – 0,03 млн долл., специальные права заимствования – 16,06 млн долл., золото – 1,769 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Нацбанка на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл., меньше показателя на 1 февраля в 17,769 млрд долл.

В 2013 году резервы НБУ снизились на 16,83%, или на 4,130 млрд долл. – до 20,416 млрд долл.

В феврале НБУ перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке и принял решение не вмешиваться в валютный рынок в форме интервенций.

Одновременно регулятор поддерживает ликвидность банковской системы и ужесточил меры к валютным спекулянтам.

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