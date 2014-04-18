«Проминвестбанк» увеличил прибыль в 40 раз

Входящий в группу крупнейших в Украине «Проминвестбанк» в первом квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом 2013 года нарастил прибыль в 40 раз - до 549,580 млн грн, сообщил банк в отчетности, обнародованной на сайте.

Согласно отчетности, с начала года активы банка выросли на 23,18% - до 48,945 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 24,68%, до 35,405 млрд грн, обязательства - на 24,12%, до 42,644 млрд грн, средства клиентов - на 0,27%, до 13,935 млрд грн, собственный капитал - на 17,17%, до 6,300 млрд грн, уставный капитал - на 0,22%, до 8,217 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, «Проминвестбанк» в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, нарастил убыток в 8 раз - до 2,577 млрд грн.

Банк работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших финучреждений по активам.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» - 97,8502% акций.

Читайте также«Проминвестбанк» также ввел лимит на снятие наличных