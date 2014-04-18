«Фидобанк» снизил прибыль в 21 раз

Входящий в группу крупных финучреждений по размеру активов, «Фидобанк» в первом квартале 2014 года получил 377 тыс. грн прибыли, что в 21,6 раза меньше показателя прибыли за аналогичный период прошлого года в 8,15 млн грн, сообщила УНИАН пресс-служба банка.

«По итогам первого квартала 2014 года «Фидобанк» продемонстрировал прибыль в 377 тыс. грн, тогда как за аналогичный период прошлого года этот показатель достиг 8,15 млн грн», - говорится в сообщении банка.

Банк подчеркивает, что ему удалось сохранить прибыльную деятельность, несмотря на неблагоприятные условия на рынке, благодаря эффективной работе с проблемной задолженностью, ценными бумагами и росту комиссионного дохода по сравнению с соответствующими расходами.

Также сообщается, что активы банка с начала года выросли на 5,7% - до 12,076 млрд грн, кредитный портфель - на 5,2%, до 5,291 млрд грн, ресурсная база - на 12,4%, до 6,606 млрд грн. Регулятивный капитал банка на 1 апреля составил 2,091 млрд грн.

Во втором квартале банк намерен сосредоточится на расширении ресурсной базы, особое внимание уделяя привлечению средств населения и восстановлению его доверия к банковской системе.

Как сообщал УНИАН, «Фидобанк» в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизил прибыль в 3,5 раза - до 26,244 млн грн.

Справка УНИАН. «Фидобанк» (ранее - банк «Ажио», «СЕБ Банк», Киев) работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных финансовых учреждений.

В декабре 2012 года собственник «Фидобанка» Александр Адарич заключил договор с Erste Group о покупке украинского «Эрсте Банка» за 83 млн долл. «Эрсте Банк» сменил наименование на «Фидокомбанк» в июне 2013 года, Национальный банк дал разрешение на реорганизацию «Фидокомбанка» путем его присоединения к «Фидобанку» в августе, а слияние обоих банков и переход на единый баланс завершилось в ноябре 2013 года.

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