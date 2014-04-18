Стратегию новой налоговой политики Украины обещают представить в течение двух месяцев

Рабочая группа при участии специалистов Министерства экономического развития и торговли и ряда других ведомств намерена в ближайшие месяц-два представить Стратегию новой налоговой политики страны, сообщил на брифинге в Киеве министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета.

«Группа формируется, пока что правительство разрабатывает принципы налоговой системы, - сказал Шеремета. - Срок (работы - УНИАН) не годы, а месяцы, месяц-два уйдет на разработку стратегии».

При этом Шеремета подчеркнул, что налоговая система должна быть эффективной, простой, предусматривать снижение количества налогов и времени на их администрирование при одновременном расширении базы налогообложения.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины инициирует формирование бюджета Украины на 2015 год с учетом положений нового Бюджетного кодекса, предусматривающего большую финансовую независимость регионов, и нового Налогового кодекса, включающего сокращение количества налогов. Принятие нового Налогового кодекса Украины, как ожидается, будет предусматривать сокращение количества налогов и сборов, содействие максимальному снижению налоговой нагрузки на внутренне производство, минимизацию рисков уклонения от уплаты налогов, упрощение администрирования налогов и совершенствование специальных режимов налогообложения для сельскохозяйственных предприятий.

При этом изменение ставок налогообложения должно предусматривать их определение в абсолютных значениях с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции. Процесс предоставления налоговых льгот должен быть основан на соблюдении заранее оговоренных критериев.

Принятие нового Бюджетного кодекса позволит сбалансировать бюджеты общин, пересмотрев основания для отраслевых льгот, среднесрочного планирования местных бюджетов, усовершенствования формульного распределения объема межбюджетных трансфертов между государственным бюджетом и местными бюджетами, а также зачисления в доходы местных бюджетов части налога на прибыль предприятий и налога на доходы физических лиц.