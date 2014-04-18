НБУ настаивает на бесперебойном обслуживании банками клиентов из Крыма
Национальный банк Украины настаивает на обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов крымских подразделений банков, сообщается на сайте НБУ со ссылкой на главу Нацбанка Степана Кубива.
«Национальный банк настаивает на обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов крымских подразделений банков. Мы уже обратились в банковские учреждения с просьбой как можно быстрее разработать порядок предоставления услуг и выполнения обязательств перед вкладчиками или другими кредиторами, которые являются клиентами подразделений в Крыму, а также разместить подробную информацию по этому поводу на своих официальных сайтах», - приводятся в сообщении слова Кубива.
Как пояснил глава НБУ, крымчане, которые выехали на временное пребывание в другие регионы Украины, должны в первую очередь обратиться в органы социальной политики на местах для подтверждения своего статуса и получения соответствующих справок. С такой справкой клиенты крымских подразделений банков смогут обращаться в другие отделения своих банковских учреждений для проведения идентификации и активации депозитных и текущих счетов.
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Как сообщал УНИАН, ряд украинских банков и дочерних банков международных финансовых групп в Украине приостановили работу своих подразделений на территории Крыма, объясняя это отсутствием возможности дальнейшей работы с учетом требований центробанка Российской Федерации и действующего законодательства Украины.
Напомним, что 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии. США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума, внедрив санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников.
21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля – закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в рамках которого банки для продолжения работы на территории полуострова должны получить разрешительные документы центрального банка РФ, отчитываться перед ним и перечислять взносы в систему гарантирования депозитов РФ.