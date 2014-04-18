НБУ настаивает на бесперебойном обслуживании банками клиентов из Крыма

«Национальный банк настаивает на обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов крымских подразделений банков. Мы уже обратились в банковские учреждения с просьбой как можно быстрее разработать порядок предоставления услуг и выполнения обязательств перед вкладчиками или другими кредиторами, которые являются клиентами подразделений в Крыму, а также разместить подробную информацию по этому поводу на своих официальных сайтах», - приводятся в сообщении слова Кубива.

Как пояснил глава НБУ, крымчане, которые выехали на временное пребывание в другие регионы Украины, должны в первую очередь обратиться в органы социальной политики на местах для подтверждения своего статуса и получения соответствующих справок. С такой справкой клиенты крымских подразделений банков смогут обращаться в другие отделения своих банковских учреждений для проведения идентификации и активации депозитных и текущих счетов.

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Как сообщал УНИАН, ряд украинских банков и дочерних банков международных финансовых групп в Украине приостановили работу своих подразделений на территории Крыма, объясняя это отсутствием возможности дальнейшей работы с учетом требований центробанка Российской Федерации и действующего законодательства Украины.

Напомним, что 16 марта состоялся нелегитимный референдум по вопросу о статусе Крыма, по итогам которого самопровозглашенная крымская власть заявила, что за присоединение к РФ на референдуме проголосовали 96,6% жителей автономии. США и Евросоюз отказались признавать результаты крымского референдума, внедрив санкции в отношении ряда российских бизнесменов и чиновников.

21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации, а 2 апреля – закон об особенностях функционирования финансовой системы аннексированного Крыма «на переходный период», в рамках которого банки для продолжения работы на территории полуострова должны получить разрешительные документы центрального банка РФ, отчитываться перед ним и перечислять взносы в систему гарантирования депозитов РФ.